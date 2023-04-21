Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: In Ungnade fallen
22 Min.Ab 6
Marucho und Shun finden das Geheimnis von Dan und Drago heraus und erfahren, dass Dragos neue Kraft Zenthon erschaffen hat. Als Sellon Dan herausfordert, überredet Shun ihn zu einem Teamkampf. Doch selbst zu zweit können sie Drago kaum kontrollieren.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Action, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008