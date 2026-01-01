Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Wirbel Übernahme
22 Min.Ab 6
Die Spieler Sion und Lucas erhalten drei mysteriöse Bakugan, mit denen sie den Bakugan-Interspace erobern wollen. Sie ahnen nicht, dass eine böse Macht sie beeinflusst. Unterdessen versuchen Shun und Marucho, Dan von weiteren Kämpfen abzuhalten.
Weitere Folgen in Staffel 12
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Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12: Sega Toys / Spin Master / Bakugan 4 Project 2011