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Bakugan Battle Brawlers

Wirbel Übernahme

FilmRiseStaffel 12Folge 5
Wirbel Übernahme

Wirbel ÜbernahmeJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 5: Wirbel Übernahme

22 Min.Ab 6

Die Spieler Sion und Lucas erhalten drei mysteriöse Bakugan, mit denen sie den Bakugan-Interspace erobern wollen. Sie ahnen nicht, dass eine böse Macht sie beeinflusst. Unterdessen versuchen Shun und Marucho, Dan von weiteren Kämpfen abzuhalten.

Weitere Folgen in Staffel 12

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