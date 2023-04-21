Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Chaos-Kontrolle
Drago trennt sich vorübergehend von Dan, um selbst den Umgang mit seinen Kräften zu lernen. Doch dann schickt Mag Mel Anubias mit seinem Mechtogan Venexus nach Neu Vestroia, um Dan und Drago ihre Kräfte zu entreißen. Preyas und Dan müssen eingreifen.
