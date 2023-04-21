Bakugan Battle Brawlers
Folge 12: Gedanken Suche
22 Min.
Wavern hilft Dan und Drago, ihre Visionen zu bekämpfen, indem er sie auf eine Reise in ihren eigenen Geist schickt. Marucho muss unterdessen Rafe und Paige, die sich nicht vom Kampf abbringen lassen, vor einer Niederlage gegen Anubias retten.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008