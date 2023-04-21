Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Mechtogan Chaos
22 Min.Ab 6
Dan und Drago trainieren hart, um Dragos neue Kräfte zu meistern. Doch plötzlich erscheint aus dem Nichts ein riesiger Mechtogan, der sich Zenthon Mechtogan nennt und sich gleich in den Interspace teleportiert, wo daraufhin das Chaos ausbricht.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Kinder, Abenteuer, Action, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008