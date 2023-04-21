Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Der Vorabend der Vernichtung
22 Min.Ab 6
Die Brawler müssen nochmal gegen Mechtavius Destroyer antreten, doch diesmal fehlt ihnen ein wichtiger Kämpfer. Denn Mechtogan, Dragonoid Destroyer ist laut Mira nur bei 30 Prozent seiner Energie und nicht bereit für den Kampf.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008