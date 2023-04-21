Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 15Folge 1
22 Min.Ab 6

Die Brawler müssen nochmal gegen Mechtavius Destroyer antreten, doch diesmal fehlt ihnen ein wichtiger Kämpfer. Denn Mechtogan, Dragonoid Destroyer ist laut Mira nur bei 30 Prozent seiner Energie und nicht bereit für den Kampf.

