Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Der Sprung zum Sieg
22 Min.Ab 6
Ein neuer Bakugan namens Aerogan taucht auf und bittet Runo darum, ihr Partner sein zu dürfen. Doch bevor die Partnerschaft zustande kommen kann, muss sich Aerogan in einem Kampf gegen Wiseman und seine Schergen beweisen.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008