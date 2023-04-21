Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 15Folge 4
Folge 4: Gunz lebt!

22 Min.Ab 6

Gunz wacht auf, kann sich aber nicht mehr an seinen Kampf mit Dan erinnern. Es kommt zu einer Verwechslung, als Reptak glaubt, Gunz sei Wiseman. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Wiseman Spatterix, Stronk und Worton einsetzt.

FilmRise
