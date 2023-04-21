Bakugan Battle Brawlers
Folge 4: Gunz lebt!
22 Min.Ab 6
Gunz wacht auf, kann sich aber nicht mehr an seinen Kampf mit Dan erinnern. Es kommt zu einer Verwechslung, als Reptak glaubt, Gunz sei Wiseman. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Wiseman Spatterix, Stronk und Worton einsetzt.
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008