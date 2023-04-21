Bakugan Battle Brawlers
Folge 8: Gruß aus der Vergangenheit
22 Min.Ab 6
Mechtavius Destroyer zerstört Bakugan City und geht nach New Vestroia, um dort alle Bakugan zu zerstören. Die sind seiner Macht nicht gewachsen. Doch dann wird sein Plan von den Bakugan der Brawlers aus der Vergangenheit durchkreuzt.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008