Bakugan Battle Brawlers

Gruß aus der Vergangenheit

Staffel 15Folge 8
Gruß aus der Vergangenheit

Gruß aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Gruß aus der Vergangenheit

22 Min.Ab 6

Mechtavius Destroyer zerstört Bakugan City und geht nach New Vestroia, um dort alle Bakugan zu zerstören. Die sind seiner Macht nicht gewachsen. Doch dann wird sein Plan von den Bakugan der Brawlers aus der Vergangenheit durchkreuzt.

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

