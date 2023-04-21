Dimension der Verhängnis HinwurfJetzt kostenlos streamen
Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Dimension der Verhängnis Hinwurf
22 Min.Ab 6
Gunz und Betadron wollen um jeden Preis gegen die Schicksalsspieler in der zweiten Doom Dimension kämpfen, in der sie gefangen sind. Die Spieler akzeptieren die Herausforderung, während Mechtavius Destroyer in Bakugan City ankommt.
Bakugan Battle Brawlers
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008