Bakugan Battle Brawlers
Folge 3: Feindeinfiltration
22 Min.Ab 6
Skytruss und Orbeum untersuchen Wisemans Versteck und entdecken einen Geheimraum. Wiseman offenbart den Nonets, dass die Mechtogan nun vollständig wiederauferstanden sind, mit Ausnahme von Coredegon, den sich Wiseman für den Schluss aufhebt.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008