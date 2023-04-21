Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Feindeinfiltration

FilmRiseStaffel 15Folge 3
Feindeinfiltration

22 Min.Ab 6

Skytruss und Orbeum untersuchen Wisemans Versteck und entdecken einen Geheimraum. Wiseman offenbart den Nonets, dass die Mechtogan nun vollständig wiederauferstanden sind, mit Ausnahme von Coredegon, den sich Wiseman für den Schluss aufhebt.

