Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Böse Evolution
22 Min.Ab 6
Coredegon kann sich mit seinen Mechtogan-Brüdern zu Mechtavius Destroyer verschmelzen. Dies sind düstere Aussichten für die Spieler im Gefecht. Zudem braut sich auf der Insel etwas Übles zusammen: Gunz hat sich mit Nonets verbündet und verwandelt.
Genre:Kinder, Abenteuer, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008