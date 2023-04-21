Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Böse Evolution

Staffel 15Folge 5
Folge 5: Böse Evolution

22 Min.Ab 6

Coredegon kann sich mit seinen Mechtogan-Brüdern zu Mechtavius Destroyer verschmelzen. Dies sind düstere Aussichten für die Spieler im Gefecht. Zudem braut sich auf der Insel etwas Übles zusammen: Gunz hat sich mit Nonets verbündet und verwandelt.

FilmRise
