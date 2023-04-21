Bakugan Battle Brawlers
Folge 1: Sechs Grad der Zerstörung
22 Min.Ab 6
Mira kommt auf die Erde, um Dan, Marucho und Shun zu über einen Vorfall zu benachrichtigen. New Vestroia wurde von König Zenoheld überfallen. Er versucht, die Sechs Ältesten von Vestroia zu finden, um ihre Attributenergien zu stehlen.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008