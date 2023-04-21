Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Sechs Grad der Zerstörung

FilmRiseStaffel 7Folge 1
Sechs Grad der Zerstörung

Sechs Grad der ZerstörungJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 1: Sechs Grad der Zerstörung

22 Min.Ab 6

Mira kommt auf die Erde, um Dan, Marucho und Shun zu über einen Vorfall zu benachrichtigen. New Vestroia wurde von König Zenoheld überfallen. Er versucht, die Sechs Ältesten von Vestroia zu finden, um ihre Attributenergien zu stehlen.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen