Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Rache der Vexos

FilmRiseStaffel 7Folge 2
Rache der Vexos

Rache der VexosJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 2: Rache der Vexos

22 Min.

König Zenohold ist entschlossener denn je, die sechs Eigenschafts-Energien der Bakugan zu bekommen. Um diese zu bekommen, entsendet Zenhold den Prinz Hydron nach Vestal. Baron überlegt währenddessen, auszuziehen, da das Haus immer voller wird.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen