Bakugan Battle Brawlers
Folge 2: Rache der Vexos
22 Min.
König Zenohold ist entschlossener denn je, die sechs Eigenschafts-Energien der Bakugan zu bekommen. Um diese zu bekommen, entsendet Zenhold den Prinz Hydron nach Vestal. Baron überlegt währenddessen, auszuziehen, da das Haus immer voller wird.
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008