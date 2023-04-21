Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Spectra steigt
22 Min.Ab 6
Dan landet auf Neu Vestoria und wird dabei weniger von Volt als von Spectra überrascht. Spectra will direkt gegen Dan und seine Freunde kämpfen und das Duell wird zu einem Zusammenprall beider Titanen. Dan und Drago brauchen jedoch Unterstützung.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008