Folge 4: Der Tag, an dem New Vestroia still stand
22 Min.Ab 6
Dan und seine Freunde erfahren, von den Vexos auf Baron und Ace, als sie auf Vestal mit ihnen kommunizieren können und eilen dann zu ihnen. Derweil schickt Zenohold eine Probe des BV-Systems nach Neu Vestoria, das dort Dimensionsstrahlen ausstößt.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008