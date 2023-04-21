Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Virtueller Wahnsinn

Staffel 7Folge 11
Virtueller Wahnsinn

Virtueller WahnsinnJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 11: Virtueller Wahnsinn

22 Min.Ab 6

Die Spieler lernen mehr über das System hinter der virtuellen Realität, wo sie keine Energie mehr verlieren, wenn sie sich messen. Außerdem verstecken sich die Spieler in Maruchos Haus vor den Vexos, bis sie Billy überrascht.

