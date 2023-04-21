Bakugan Battle Brawlers
Folge 11: Virtueller Wahnsinn
22 Min.Ab 6
Die Spieler lernen mehr über das System hinter der virtuellen Realität, wo sie keine Energie mehr verlieren, wenn sie sich messen. Außerdem verstecken sich die Spieler in Maruchos Haus vor den Vexos, bis sie Billy überrascht.
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008