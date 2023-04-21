Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Elfin auf der Flucht

Elfin auf der Flucht

Folge 9: Elfin auf der Flucht

22 Min.Ab 6

Elfin, die sich mit den anderen Spielern in Maruchos versteckt, wird plötzlich sehr unruhig. Preya weist sie allerdings zurecht und wünscht sich, dass er lieber die Aquos-Energie hätte nehmen sollen. Elfin ist verletzt und rennt Richtung Stadt.

