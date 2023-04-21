Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Elfin auf der Flucht
Elfin, die sich mit den anderen Spielern in Maruchos versteckt, wird plötzlich sehr unruhig. Preya weist sie allerdings zurecht und wünscht sich, dass er lieber die Aquos-Energie hätte nehmen sollen. Elfin ist verletzt und rennt Richtung Stadt.
