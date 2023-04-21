Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Brontes Verrat
22 Min.Ab 6
König Zenohelds versucht, die Schicksalsspieler zurück zur Erde zu bewegen und sein Plan geht auf. Das Team vermutet, dass es sich um eine Falle handelt, wenn sie nach Hause kehren, da Shadow Proves Angriff auf Alice bekanntgeworden ist.
Bakugan Battle Brawlers
