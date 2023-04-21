Zum Inhalt springenBarrierefrei
Brontes Verrat

FilmRiseStaffel 7Folge 7
Folge 7: Brontes Verrat

22 Min.Ab 6

König Zenohelds versucht, die Schicksalsspieler zurück zur Erde zu bewegen und sein Plan geht auf. Das Team vermutet, dass es sich um eine Falle handelt, wenn sie nach Hause kehren, da Shadow Proves Angriff auf Alice bekanntgeworden ist.

