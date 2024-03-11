Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 2: Überzeugungskünste
29 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 16
Ava und Nathan sind sicher, dass Matt der gesuchte Westside Ripper und somit der Mörder von Chloe Lake ist. Nathan macht ihm ein Angebot: Entweder er nimmt mit ihm einen Podcast auf oder er liefert ihn an die Polizei aus. Matt lässt Nathan, ohne ihm eine Antwort zu geben, einfach stehen, was Nathan sehr beunruhigt. Er bricht in Panik aus, als im Tennisclub plötzlich zwei Polizisten auftauchen, die ihm Fragen zu der Toten stellen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen