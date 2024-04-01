Zum Inhalt springenBarrierefrei
Based on a True Story - Sprich oder stirb!

NBCUniversalStaffel 1Folge 7vom 01.04.2024
Folge 7: Ein flotter Dreier

22 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12

Nathan hat eine Idee, um den Podcast zu retten: Er plant, eine Plattform zu schaffen und eine monatliche Abonnementgebühr zu verlangen. Auch Matt ist Feuer und Flamme, bringt aber gleich eigene Vorschläge ein, darunter eine " Premium-Mitgliedschaft ". Das bedeutet für ihn allerdings neue Morde. Die Bartletts raten ihm einmal mehr davon ab, aber seine Mordlust ist unbezähmbar. Als Nathan erfährt, dass Matt mit Michelle Schluss gemacht hat, schrillen seine Alarmglocken.

