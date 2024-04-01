Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 7: Ein flotter Dreier
22 Min.Folge vom 01.04.2024Ab 12
Nathan hat eine Idee, um den Podcast zu retten: Er plant, eine Plattform zu schaffen und eine monatliche Abonnementgebühr zu verlangen. Auch Matt ist Feuer und Flamme, bringt aber gleich eigene Vorschläge ein, darunter eine " Premium-Mitgliedschaft ". Das bedeutet für ihn allerdings neue Morde. Die Bartletts raten ihm einmal mehr davon ab, aber seine Mordlust ist unbezähmbar. Als Nathan erfährt, dass Matt mit Michelle Schluss gemacht hat, schrillen seine Alarmglocken.
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
