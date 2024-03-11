Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Folge 3: Wer ist hier der Boss?
29 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 16
Matt hat endlich zugestimmt, beim Podcast mitzumachen. Allerdings will er auch das Sagen haben. Er tut zwar so, als ob jede Entscheidung mit Nathan und Ava gemeinschaftlich getroffen werden soll, allerdings ist das Gegenteil der Fall.
Genre:Drama
Produktion:US, 2023
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH
Enthält Produktplatzierungen