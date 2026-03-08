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Baukatastrophen weltweit

Inferno in Sin-City

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 1vom 08.03.2026
Inferno in Sin-City

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Baukatastrophen weltweit

Folge 1: Inferno in Sin-City

46 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

"Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Konstruktionsfehler: Auf dem Pacific Highway in Kalifornien bricht eine Brücke ein und hängt über einem Felsen. In Las Vegas steht ein Casino in Flamme und löst eine der größten Rettungsaktionen aus, die die Stadt je gesehen hat.

Weitere Folgen in Staffel 6

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