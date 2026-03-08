Baukatastrophen weltweit
Folge 1: Inferno in Sin-City
46 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
"Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Konstruktionsfehler: Auf dem Pacific Highway in Kalifornien bricht eine Brücke ein und hängt über einem Felsen. In Las Vegas steht ein Casino in Flamme und löst eine der größten Rettungsaktionen aus, die die Stadt je gesehen hat.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Baukatastrophen weltweit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
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