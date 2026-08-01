Baukatastrophen weltweit
Folge 8: Explosion im Tanklager
45 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
In der Bronx verschlingt ein riesiges Senkloch einen Van. In Wellington, Neuseeland, wird ein Bürogebäude während eines Erdbebens in Stücke gerissen.
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Baukatastrophen weltweit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: TCB Media Rights Ltd