Baukatastrophen weltweit
Folge 10: Vulkanische Flut
45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Die Explosion einer Fabrik richtet großen Schaden in einer Gemeinde in New Jersey an. Und: In Neuseeland ereignet sich an Weihnachten ein schreckliches Unglück, als ein voll besetzter Zug in einen Fluss stürzt.
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TCB Media Rights Ltd