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Baukatastrophen weltweit

Dammbau auf löchrigem Boden

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 3vom 08.03.2026
Dammbau auf löchrigem Boden

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Baukatastrophen weltweit

Folge 3: Dammbau auf löchrigem Boden

45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

In Manhattan stürzt ein riesiger Kran auf zwei Gebäudeeinheiten. Steckt ein Konstruktionsfehler dahinter? In Pennsylvania droht ein verheerender Brand eine historische Brücke niederzureißen.

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