Baukatastrophen weltweit
Folge 7: Episode 7
45 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12
In einer kleinen Gemeinde in Nebraska ereignet sich eine schwere Explosion, die das Leben der Bewohner für immer verändert. Und: In Kanada steht eine Kleinstadt unter Schock, als ein mit Öl beladener Zug explodiert.
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Baukatastrophen weltweit
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Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: TCB Media Rights Ltd