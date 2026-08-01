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Baukatastrophen weltweit

Tragödie in den Alpen

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 5vom 21.08.2026
Tragödie in den Alpen

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Baukatastrophen weltweit

Folge 5: Tragödie in den Alpen

46 Min.Folge vom 21.08.2026Ab 12

In Nebraska soll ein Damm die Wassermassen in Schach halten. Was in der Theorie funktioniert, soll in diesem Fall der Praxis nicht standhalten. Was steckt hinter dem Einsturz einer der weltgrößten Brücken in Kanada?

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