Absturz eines RiesenteleskopsJetzt kostenlos streamen
Baukatastrophen weltweit
Folge 2: Absturz eines Riesenteleskops
45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
"Baukatastrophen weltweit" enthüllt die größten Konstruktionsfehler: In Puerto Rico stürzt ein Weltraumteleskop auf die Erde. Und: Im US-Bundesstaat Georgia reißt ein Schiff eine Brücke ein.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Baukatastrophen weltweit
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft, Dokumentation
Produktion:GB, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TCB Media Rights Ltd