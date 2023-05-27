Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Der Tod im Strandhotel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 10vom 27.05.2023
Der Tod im Strandhotel

Der Tod im StrandhotelJetzt kostenlos streamen

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 10: Der Tod im Strandhotel

46 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 12

Am Strand werden drei Menschen von einem abstoßend aussehenden Schwachsinnigen umgebracht. Das Baywatch-Team stellt Nachforschungen an und findet heraus, dass eine Verbindung zwischen den Opfern besteht. Gleichzeitig versuchen Craig und Mitch dem Mann, der als Geisteskranker auftritt, die Maske vom Gesicht zu reißen ...

