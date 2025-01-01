Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 6: Der große Fischzug
Aus einer vor der Küste ins Meer gestürzten Maschine kann sich ein Gangsterpärchen unverletzt retten, aber die beiden vermissen einen Koffer mit gestohlenem Geld. Ein Motorboot trifft zufällig in voller Fahrt den im Wasser treibenden Koffer und reißt ihn entzwei. Die Dollarnoten treiben allesamt auf den Strand zu. Derweil kommt Mitchs Ex-Frau Gayle nach L.A., um ihre Sachen zu holen - auch Hobie möchte sie gerne mitnehmen. Doch der will lieber Lifeguard wie sein Vater werden.
