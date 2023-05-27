Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 11vom 27.05.2023
Folge 11: Geiseln im Sturm

47 Min.Folge vom 27.05.2023Ab 12

Die Wasserwacht und die Polizei unternehmen gemeinsame Anstrengungen, um Unterschlupf für die Obdachlosen am Strand zu suchen, als ein gefährlicher Orkan über die Küste hereinzubrechen droht. Zwei Gefängnisausbrecher besetzen die Baywatch-Zentrale und nehmen die Leute von der Wasserwacht als Geiseln ...

SAT.1 GOLD
