SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 04.04.2023
45 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12

Mitchs Sohn Hobie schwänzt die Sommerferienkurse und fährt stattdessen heimlich mit den beiden Rowdies Ron und Scott Power-Ski. An einer entlegenen Stelle entdecken die beiden Halbstarken ein Mädchen auf einem Surfbrett, das sie auf ihre aggressive Art anmachen. Scott streift es dabei mit seinem Wasserski. Als das Mädchen untergeht, machen sie sich in Panik davon ...

SAT.1 GOLD
