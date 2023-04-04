Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 2: Tod auf dem Surfbrett
45 Min.Folge vom 04.04.2023Ab 12
Mitchs Sohn Hobie schwänzt die Sommerferienkurse und fährt stattdessen heimlich mit den beiden Rowdies Ron und Scott Power-Ski. An einer entlegenen Stelle entdecken die beiden Halbstarken ein Mädchen auf einem Surfbrett, das sie auf ihre aggressive Art anmachen. Scott streift es dabei mit seinem Wasserski. Als das Mädchen untergeht, machen sie sich in Panik davon ...
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited