Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 7: Mord durch Ertrinken
47 Min.Ab 12
Ein reicher älterer Herr ertrinkt unter mysteriösen Umständen direkt unter Jill Rileys Wachturm. Jill ist bekümmert, weil sie ihn nicht retten konnte, und lässt nicht locker, bis ein paar Ungereimtheiten geklärt sind. Wie sich herausstellt, handelt es sich um einen Mordfall, und der Hauptverdächtige ist niemand anders als Jills neue Flamme ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited