Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Folge 4: Schatten der Vergangenheit
46 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 12
Rettungsschwimmer Eddie bekommt ein Problem: Sein alter Freund Jimmy ist mit seinen Kumpanen in der Gegend aufgetaucht und will anscheinend eine alte Rechnung begleichen. Eddie versucht vergeblich, ihm aus dem Weg zu gehen. Als er am Strand einem Ertrinkenden zu Hilfe eilen will, stellen sich ihm Jimmy und seine Kumpels in den Weg ...
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 1989
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© FremantleMedia Limited