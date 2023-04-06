Zum Inhalt springenBarrierefrei
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Schatten der Vergangenheit

FremantleStaffel 1Folge 4vom 06.04.2023
Schatten der Vergangenheit

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Folge 4: Schatten der Vergangenheit

46 Min.Folge vom 06.04.2023Ab 12

Rettungsschwimmer Eddie bekommt ein Problem: Sein alter Freund Jimmy ist mit seinen Kumpanen in der Gegend aufgetaucht und will anscheinend eine alte Rechnung begleichen. Eddie versucht vergeblich, ihm aus dem Weg zu gehen. Als er am Strand einem Ertrinkenden zu Hilfe eilen will, stellen sich ihm Jimmy und seine Kumpels in den Weg ...

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu
Fremantle
Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu

