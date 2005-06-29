Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 166
43 Min.Folge vom 29.06.2005Ab 6
Bianca reagiert erschüttert auf Olivers Pläne. Oliver erteilt Pascal Prokura für seine ehemalige Bankabteilung, und Katy und Pascal triumphieren, während sie sich weiterhin persönlich an der Bank bereichern.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises