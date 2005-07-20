Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 176
43 Min.Folge vom 20.07.2005Ab 6
Bianca scheint weiterhin glücklich mit Eddie, muss aber immer wieder an Oliver denken. Währenddessen schmieden Pascal und Katy weiter an ihren Plänen und kaufen mit Alexanders gefälschter Unterschrift verlustreiche Aktien auf.
