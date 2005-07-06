Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 170
43 Min.Folge vom 06.07.2005Ab 6
Bianca zieht es zu Oliver - eine tiefe innere Verbundenheit lässt sie ihrer Sorge um ihn nachgeben und sie sucht seinen Zufluchtsort auf. Alexander, der einen zweiten Gentest in Auftrag gegeben hat, muss nun die Wahrheit akzeptieren.
