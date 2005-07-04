Bianca - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 169
43 Min.Folge vom 04.07.2005Ab 6
Während Bianca sich trotz ihres Glücks mit Eddie um das Schicksal fast aller Wellinghoffs sorgt, wird Tina durch den Gentest erneut schmerzlich daran erinnert, dass sie keine Kinder bekommen kann. Sofia sucht Oliver auf und vertraut sich ihm an.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises