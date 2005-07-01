Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 168
43 Min.Folge vom 01.07.2005Ab 6
Bianca versucht Sofia beizustehen, die wegen des Gentests sehr verunsichert ist, und verspricht ihr, niemandem davon zu erzählen. Als sich Sofia Matthias anvertraut, reagiert dieser völlig überfordert.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises