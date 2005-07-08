Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück

Folge 171

TelenovelaStaffel 12Folge 6vom 08.07.2005
Folge 6: Folge 171

43 Min.Folge vom 08.07.2005Ab 6

Bianca erscheint Oliver mittlerweile immer entrückter und fremder, je dramatischer sich das Schicksal der Familie Wellinghoff zuspitzt. Sofia, die sich nun sicher sein kann, wer ihr wirklicher Vater ist, verbringt die Nacht bei Matthias und Tina.

