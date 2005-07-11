Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 172
43 Min.Folge vom 11.07.2005Ab 6
Bianca ist froh, in der Beziehung mit Eddie einen Rückhalt zu finden, doch insgeheim glaubt sie, dass es für alle das Beste wäre, wenn Oliver wieder zurück käme. Alexander weigert sich, nach seinem Kollaps einen Arzt aufzusuchen.
