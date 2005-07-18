Bianca - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 175
43 Min.Folge vom 18.07.2005Ab 6
Bianca und Bärbel sind besorgt, dass das Leben auf Gut Wellinghoff nach Sofias Weggang einsam werden könnte. Als Matthias vorschnell das Positive an Sofias Plan betont, fährt Ariane ihm über den Mund, aber Sofia sorgt für ein versöhnliches Ende, als sie Alexander sagt, dass sie ihn liebt, weil er "ihr Papa" ist.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises