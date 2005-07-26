Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 179
43 Min.Folge vom 26.07.2005Ab 6
Bianca kommt ihrem Versprechen nach, sich um Oliver zu kümmern und bringt ihm Lebensmittel. Pascal versucht Alexander einzureden, dass er sich aus der Bank zurückziehen sollte, doch Alexander wehrt sich dagegen, schon in den Ruhestand zu gehen.
