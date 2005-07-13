Bianca - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 173
43 Min.Folge vom 13.07.2005Ab 6
Bianca unternimmt einen Versuch, zu Oliver durchzudringen, doch der ist von Schuldgefühlen und Trauer überwältigt und bittet sie, ihn allein zu lassen. Alexander macht sich Vorwürfe, Sofia als Kind vernachlässigt zu haben.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises