Folge 1: Alles geht schief!

22 Min.

Mit dem Flugzeug geht es von Berlin über Istanbul bis nach Bischkek. Kurz nach dem Start des Bikepacking-Abenteuers quer durch Kirgistan hat Alex seinen ersten Defekt. Nach einem kurzen Boxenstopp und einigen witzigen Grundsatzdiskussionen geht es nur schleppend voran - bei 39 Grad.

