Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 1: Alles geht schief!
22 Min.
Mit dem Flugzeug geht es von Berlin über Istanbul bis nach Bischkek. Kurz nach dem Start des Bikepacking-Abenteuers quer durch Kirgistan hat Alex seinen ersten Defekt. Nach einem kurzen Boxenstopp und einigen witzigen Grundsatzdiskussionen geht es nur schleppend voran - bei 39 Grad.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke