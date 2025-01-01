Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Rein ins Niemandsland

JoynStaffel 1Folge 6
Rein ins Niemandsland

Rein ins NiemandslandJetzt kostenlos streamen

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 6: Rein ins Niemandsland

23 Min.

Friz, Alex und Max erreichen die Kleinstadt Naryn, ein weiteres Etappenziel auf dem 750 km langen Bikepacking-Abenteuer quer durch Kirgistan. Die Vorräte werden aufgefüllt und dann geht es auf einen Abschnitt, der extrem abgelegen ist - 200 km lang kein Supermarkt oder Kiosk, vorbei an einem umwerfenden Bergpanorama, wilden Pferden und durch einsame Schluchten ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Joyn
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Alle 3 Staffeln und Folgen