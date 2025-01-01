Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 2: Wir müssen betteln!
22 Min.
Nach einer kurzen Fahrt durch die Dunkelheit verbringen Fritz, Alex und Max ihre erste Nacht im Zelt. An Tag 2 sind die drei in einer sehr abgelegenen Region unterwegs - ohne Vorräte. Fritz fragt daraufhin eine Gruppe Offroadreisende nach einer kleinen Spende ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke