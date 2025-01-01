Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 8: Max bricht ab!
33 Min.
Fritz, Alex und Max machen sich auf den Weg zum letzten großen Pass der Tour - inklusive Regen und einiger Gewässerüberquerungen. Oben angekommen sind die Männer stolz und erleichtert, doch dann überrascht sie ein ordentliches Gewitter mit Sturmböen. Völlig durchnässt und zitternd geht es in die Abfahrt ...
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke