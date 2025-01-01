Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 5: Das Jurten Camp
23 Min.
An Tag 5 stehen wieder einige Höhenmeter an. Fritz, Alex und Max kämpfen sich an Expeditionsfahrzeugen vorbei bis hoch zum Pass. Von dort aus geht es in eine weite offene Landschaft runter zu einem See. Am nächsten Morgen fahren die drei durch malerische Täler und unzählige Serpentinen. Am Abend ist es dann endlich soweit: Die große Säuberungsaktion im Gebirgsfluss steht an.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke